Yunan zulmü böyle görüntülendi: Göçmenleri ıssız adada ölüme terk ettiler

Bakanlık kaynakları, Yunanistan'ın göçmenleri yaşam olmayan bir adaya bırakarak onları doğrudan ölüme terk ettiğini belirtti. Yunanistan'a ait unsurların Ege'de göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarının ilk defa yaşanmadığına da vurgu yapan kaynaklar, Türkiye'nin orman yangınları ile yoğun mücadele ettiği bir dönemde Yunanistan'ın söz konusu uygulamalarının uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını da bildirdi.