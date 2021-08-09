ABD medyası duyurdu: Joe Biden’ın planı devam edecek

Taliban'ın Afganistan'da ele geçirdiği kent sayısı 5'e yükselirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme planını aynı şekilde sürdüreceği bildirildi.

New York Times gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre Beyaz Saray, Afganistan planını revize etmeyi düşünmüyor.

"PLANA SADIK KALACAĞIZ"

Taliban'ın ülkedeki hızlı ilerleyişi karşısında nasıl bir adım atacağı merak edilen Washington yönetiminin geri çekilme planına sadık kalacağını kaydeden yetkililer, Kunduz kentindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yetkililer Taliban'a yönelik sadece sınırlı hava saldırılarının düzenlendiğini, ancak bunun ötesinde daha kapsamlı bir adım atılmasının beklenmediğini ifade etti.