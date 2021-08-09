ABD’li dergiden dikkat çeken analiz: ABD’nin hegemonyası sona eriyor

BİDEN'IN SÖYLEMLERİ YETERSİZ KALDI

Özellikle Trump döneminde, NATO ve müttefikleriyle çelişkiler yaşayan ABD, Biden yönetimiyle bunun tersi bir izlenim yaratmaya çalıştı ancak bu çabası yetersiz kaldı.

Biden'in, gelir gelmez ilk iş olarak Trump'ın çıktığı anlaşmalara tekrardan onay vermesi ve "ABD geri döndü" diyerek, Rusya ve Çin gibi potansiyel rakiplerine meydan okumasına karşın, dış politikada ABD'nin güç yarışında bocalamaya devam ettiği görülüyor.