Afganistan’da büyük katliam! Son üç günde onlarca çocuk öldürüldü

Afganistan'da çocuklara yönelik şiddetin hızla artmasının endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, çocuklara yönelik şiddetin bir cinayet olduğu, bu durumun kaygı verici olduğu aktarıldı.

Açıklamada, çatışmaların arttığı takdirde çocukların ilerleme haklarının tehlikeye gireceği ve geleceklerinin tehdit altında olacağı bildirildi. Öte yandan, ülkenin birçok vilayetinde yaklaşık iki haftadır Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

TALİBAN KUZEY VİLAYETLERE YAYILIYOR

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.