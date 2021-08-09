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Giriş Tarihi: 9.8.2021 21:43 Son Güncelleme: 9.8.2021 22:42

Biden'dan zorunlu aşıya destek

AA
Biden’dan zorunlu aşıya destek

ABD Başkanı Joe Biden, Pentagon'un aktif görevdeki tüm Amerikan askerlerine Kovid-19 aşısını zorunlu kılma kararına tam destek verdiğini açıkladı

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak Savunma Bakanı Lloyd Austin'in söz konusu kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Biden, açıklamasında, "Bakan Austin'in, en geç eylül ortasına kadar Kovid-19 aşısını askerlerimiz için zorunlu aşılar listesine alma yönündeki kuvvetlerimize gönderdiği mesajına güçlü şekilde destek veriyorum." ifadesini kullandı.

Özellikle Delta varyantına karşı askerlerin aşı olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Biden, salgından kurtulabilmek için sadece askerlerin değil tüm vatandaşların bir an önce aşı olması gerektiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Austin, birliklere gönderdiği mesajında en geç eylül ayı ortasına kadar Kovid-19 aşısının askerler için zorunlu hale getirileceğini açıklamıştı.

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Biden'dan zorunlu aşıya destek
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