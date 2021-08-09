California’daki yangında yok olan ormanlık alan 200 bin hektara yaklaştı

TARİHİN EN BÜYÜK İKİNCİ YANGINI

California tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayda geçen felakette sevindirici gelişme ise bölgenin üzerindeki kalın dumanın kalkması ve havanın yangın söndürme uçaklarının kullanımına tekrar müsait hale gelmesi oldu. California Orman ve Yangından Koruma Departmanı (Cal Fire) görevlisi Ryan Bain, "Bu tür havalarda yangın faaliyetleri hızlanacak. Ama iyi olan şu ki uçakları kaldırabiliriz." dedi.