Çin’den yetkililere şaşırtan ceza: Salgında başarısız oldunuz

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarısız olduğu iddia edilen 30 yetkiliyi cezalandırdığı bildirildi.

Ülke genelinde 30 yetkili, son zamanlarda artan Kovid-19 vakalarına gerektiği gibi cevap veremedikleri gerekçesiyle ya görevlerinden alındı ya da çeşitli cezalar aldı.