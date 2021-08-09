Dünya alevlerle boğuşuyor

Türkiye
gibi dünyanın birçok ülkesi de yangınlarla boğuşuyor. Bu durumu "Dünya Ateş Çağı'na giriyor" diyerek değerlendiren ABD
'li Profesör Stephen Pyne
'ın da işaret ettiği gibi yeni dönemde uzun süren ve söndürülemeyen yangınların sayısı giderek artıyor. Nitekim ABD başta olmak üzere Yunanistan
, İtalya
, İspanya
ve Rusya
'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkedeki yangınlar haftalardır söndürülemiyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde son yılların en büyük orman yangınlarında 8 kişi hayatını kaybetti. Üç haftadır süren "Dixie" adı verilen yangınlarda 1800 kilometrekareden büyük bir alan yandı. En az 8 kişinin yangın sebebiyle kayıp olduğu bildirildi. Yangının şu ana dek yüzde 21'inin kontrol altına alınabildi. Yangınlarda tarihi Greenville
kasabası küle dönmüş, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti. Bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğu açıklanmıştı. Sibirya
'da haftalardır devam eden ve 1 buçuk milyon hektarlık alanı küle çeviren orman yangınlar ise yerleşim alanlarını tehdit etmeye devam ediyor. Öte yandan Yunanistan'da birçok noktada 10 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor. Başkent Atina
'nın yer aldığı Attika bölgesinin kuzey kesimleri ve Eğriboz Yarımadası ile Mora Yarımadası'ndaki yangınlarda yer yer yeniden alevlenmeler yaşanıyor. Yangın bölgelerinden uzaklaştırılanlar, güvenli bölgelerdeki otellere ve belediyelere ait tesislere yerleştirildi. Bir bölümü ise yolcu gemileriyle İskados Adası'na (Skiathos) sevk edildi. Yunan basınındaki haberler
de, evlerini terk etmeyen bazı vatandaşların ise kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştığı aktarıldı. İstiea bölgesindeki bazı bölge sahibi yetkililere "acil yardım" çağrısında bulundu. Ülke genelindeki yangınlarda en az 500 bin dönümlük alan, yüzlerce ev ve iş yeri kül oldu, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.
TÜRKİYE'YE BİR DESTEK DE KUVEYT'TEN GELDİ
ORMAN yangınlarına karşı mücadelesini sürdüren Türkiye'ye birçok ülkeden destek gelmeye devam ediyor. Kuveyt İtfaiye Genel Kuvvetleri Başkanı Halid Mikrad, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için 45 kişilik itfaiye ekibinin bugün Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu. Mikrad, benzer bir ekibin de orman yangınlarıyla mücadele için askeri uçakla Yunanistan'a gönderileceği bilgisini verdi.