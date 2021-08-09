Dünya genelinde en çok aşı yapılan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 500 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 945 milyon 150 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 312 milyon 920 bin ile ABD, 265 milyon 519 bin doz ile Hindistan, 81 milyon 540 bin ile Brezilya, 72 milyon 460 bin ile İngiltere, 63 milyon 650 bin ile Almanya, 45 milyon 590 bin ile Fransa, 43 milyon 600 bin ile İtalya, 38 milyon 250 bin ile Meksika, 38 milyon 51 bin ile Türkiye, 34 milyon 220 bin ile İspanya, 33 milyon 260 bin ile Endonezya, 33 milyon 220 bin ile Rusya, 30 milyon 380 bin ile Kanada, 27 milyon 660 bin ile Japonya, 25 milyon 480 bin ile Polonya ve 20 milyon 870 bin ile Şili izledi.