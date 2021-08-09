Fransa’da korkunç cinayet! Katedral kundaklamasından sorumlu tutulan şahıs bu kez de papaz öldürdü

ÜÇ AYRI NOKTADA BAŞLADI

Yapımı 457 yıl süren ve 1891'de tamamlanan katedralde çıkan yangının kasıtlı olduğu tezi öne çıktı. Katedralde incelemelerde bulunan Nantes Cumhuriyet Savcısı Pierre Sennes, yangının üç ayrı noktadan başladığının tespit edildiğini bu nedenle bu doğrultuda soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yangında katedraldeki 17'nci yüzyıl yapımı tarihi org tamamen yanarken genel zarar sınırlı kaldı. Nantes Katedrali'nde 1972'de de bir yangın çıkmış ve büyük zarara neden olmuştu. Restorasyon çalışmaları 13 yıl sürmüş ve bu sürede katedral kapalı kalmıştı.