Haseke’de kritik Türk-Rus işbirliği

Türk ve Rus askeri yetkililer, terör örgütü YPG/ PKK'nın ve Esad rejiminin kara propaganda odağındaki Suriye
'nin Haseke
ilinde elektriğe bağlı su sorununun çözüme kavuşması için anlaşmaya vardı. Elektriğe bağlı su sorunun ortadan kalkması için Türk ve Rus askeri heyetler, uzun süredir görüşmeler yürütüyor. Bu kapsamda Rus askeri heyet, Barış Pınarı Harekatı
alanında Türk askeri heyetle Allouk Su Tesisi ve Mebruke Elektrik Santralini ziyaret ederek incelemede bulundu. Türk ve Rus askeri heyetlerinin arasındaki koordinasyon ve iş birliği sayesinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan 200 bin sivil elektriğe, Haseke-Tel Temir hattındaki halk da içme suyuna kavuştu. Suriye halkının daha fazla su ve elektriğe kavuşmasını sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti
ve Rusya Federasyonu
arasındaki iş birliğinin artırılarak sürdürülebilmesi için iki taraf anlaşmaya vardı. Bir yandan terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde el koyduğu stratejik enerji kaynaklarını siyasi koz olarak kullanıyor diğer yandan da Esed rejimi, uluslararası arenada "Türkiye
, Haseke halkından içme suyunu kesiyor" şeklinde kara propaganda yapıyor. Terör örgütü YPG/PKK, Nisan 2021'den itibaren Fırat Nehri
üzerindeki barajlardan üretilen elektrikten, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkı yaklaşık 5 ay mahrum bıraktı.