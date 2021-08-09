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Giriş Tarihi: 9.8.2021 08:44 Son Güncelleme: 9.8.2021 08:55

Japonya'da Lupit tayfunu alarmı! 235 bin kişiye uyarı...

AA
Japonya’da Lupit tayfunu alarmı! 235 bin kişiye uyarı...

Japonya'nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan Lupit tayfunu sonrası 235 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldığı belirtildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Japon Denizi kıyısındaki eyaletler başta olmak üzere ülkenin batı ve güney bölgelerinin Lupit tayfunu etkisine girdiğini açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK Hiroşima, Şimane ve Ehime eyaletlerinde şimdiye kadar toplamda 235 bin kişiye yönelik tahliye uyarısı yapıldığını bildirdi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Kyodo ajansına göre Batı Japonya Demiryolları, güney bölgelerini kapsayan Sanyo Şinkansen hattında bazı seferleri iptal etti.

Kuvvetli rüzgar sonrası güneydeki Osaka kenti ile Kansai Havalimanı'nı bağlayan köprü trafiğe kapatıldı.

Yerel emniyet kaynakları, Şimane eyaletindeki yağış sonrası taşan nehirde bir kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Öte yandan JMA ülkenin Kanto, Kinki ve Tokai bölgelerinde de aşırı yağış beklendiği uyarısında bulundu.

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Japonya'da Lupit tayfunu alarmı! 235 bin kişiye uyarı...
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