Kanada’da sınır kısıtlamalarında yeni karar! O kişilere serbest olacak

Kanada'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart 2020'den bu yana uygulanan sınır kısıtlamalarına bugünden itibaren kademeli olarak son veriliyor.

Kanada Sınır Güvenliği Ajansı ile Halk Sağlığı Ajansı tarafından yapılan açıklamalarda, sınır kısıtlamalarının, ABD vatandaşları için 9 Ağustos, diğer ülke vatandaşları için de 7 Eylül'den itibaren Kanada Federal Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan Kovid-19 aşılarından iki dozu da yaptırdığını belgeleyenler için kaldırıldığı duyuruldu.

7 EYLÜL'DE TÜM ÜLKELER İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Uygulamadan bugünden itibaren yararlanmaya başlayacak ABD vatandaşlarının, tam aşılı sayılabilmeleri için, Kanada'ya gelmeden 14 gün önce koronavirüs aşısının tüm dozlarını yaptırmış olmaları gerekiyor.

Kanada'ya ABD'den giriş yapacak ABD vatandaşları ve yeşil kart sahiplerinin ülkeye varışlarından 72 saat önce "ArriveCAN" uygulamasını kullanarak aşı belgeleri ve seyahat bilgilerini göndermeleri isteniyor.