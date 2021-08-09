Keops’un 4 bin 600 yıllık gemisi müzeye taşındı

Antik
çağlardan günümüze ulaşmayı başaran en eski, en büyük ve en iyi korunmuş su taşıtı olan ve eski Mısır firavunu Keops
'un 4 bin 600 yıllık gemisi, Gize
piramitlerinin yanındaki yerinden Büyük Mısır Müzesi
'ne taşındı. Antik Mısır
'da inşa edilmiş ve Gize piramitlerinin olduğu bölgede 1954'te bir çukura gömülü halde bulunan gemi, 43.6 m uzunluğa ve 5.9 m genişliğe sahip. Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Taşıma projesinin amacı, insanlık tarihinin ahşaptan yapılmış en büyük ve en eski organik eserini gelecek nesiller için korumak ve yaşatmaktır" dedi. 20 ton ağırlığındaki sedir ağacından gemi özel olarak ithal edilen uzaktan kumandalı bir araçla taşınan metal bir kafes içinde tek parça olarak 7.5 kilometre taşındı.