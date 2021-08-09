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Giriş Tarihi: 9.8.2021 12:48 Son Güncelleme: 9.8.2021 12:53

Mali'de eş zamanlı 4 saldırı: 48 sivil öldü

AA
Mali’de eş zamanlı 4 saldırı: 48 sivil öldü

Mali'nin kuzeyindeki 4 köye eş zamanlı düzenlenen terör saldırısında en az 48 sivil yaşamını yitirdi. Ansongo Vali Yardımcısı Oumar Kida, Ansongo bölgesindeki Ouatagouna ilçesinde bulunan 4 köyün silahlı terörist gruplar tarafından pazarı pazartesiye bağlayan gece hedef alındığını söyledi.

Ouatagouna Belediye Başkan Yardımcısı Mahamane Bacala da Karou köyünde 17, Dirgua köyünde 7, Deouteguef köyünde 14 ve Ouatagouna'da 10 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Yetkililer, çok sayıda kişinin ağır yaralandığını vurgulayarak ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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Mali'de eş zamanlı 4 saldırı: 48 sivil öldü
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