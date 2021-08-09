Mali’de silahlı saldırganlar köyleri bastı: 51 ölü

Mali
'nin Nijer
sınırında yer alan Ouatagouna, Karou ve Deouteguef köylerinin dün yerel saatle 18.00 sularında kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından basıldığı ve saldırganların en az 51 kişiyi katlettiği aktarıldı. Baskın düzenlenen köylerde evlerin ateşe verildiği ve hayvanların çalındığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırganların ayrım gözetmeksizin sivillerin üzerine ateş açtığını belirtti.
Mali ordu sözcüsü Albay Souleymane Dembele yaptığı açıklamada, saldırıları doğruladı fakat daha fazla ayrıntı vermedi.
Saldırının ardından Mali'deki Birleşmiş Milletler
misyonunun, saldırıların gerçekleştiği alanlarda güvenliği sağlamak ve mevcut devriyeleri yoğunlaştırmak için ek birlikler konuşlandıracağı bildirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede terör örgütü DEAŞ ve El Kaide
bağlantılı militanların olduğu biliniyor.