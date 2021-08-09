Taliban’ın ilerleyişi sürüyor

ABD birliklerinin Afganistan
'dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. Son üç günde beş vilayeti ele geçiren Taliban güçleri Nimroz, Cüzcan, Sar-i Pul ve Takhar'dan sonra dün de Tacikistan
sınırındaki Kunduz vilayetini ele geçirdi. Ajansların geçtiği bilgiye göre Taliban güçleri, Afgan güçleriyle şiddetli çatışmalar sonrası stratejik öneme sahip Kunduz'da havaalanı hariç kentin her yerinde hakimiyet kurdu. Bina ve dükkanların alevler içinde kaldığı kentte kaos yaşandığı ve kent merkezine Taliban bayrağının çekildiği ifade edildi. Çıkan çatışmalarda 11 sivilin öldüğü, 10'u ağır 41 kişinin yaralandığı bildirildi. Böylece Kunduz, cuma gününden bu yana Taliban'ın eline geçen beşinci eyalet oldu. Cuma günü İran
sınırındaki Nimroz'un Zaranj kenti eli geçirildi.
DOSTUM'UN EVİNE GİRDİLER
Cumartesi ise Taliban, Cümbüş Partisi
Lideri ve eski cumhurbaşkanı yardımcısı Mareşal Raşid Dostum
'un kalesi olarak bilinen Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan'ı aldı. Taliban dün ise üç ayrı villeyeti ele geçirdi. Sar-i Pul'dan sonra Takhar vilayetinin yönetim merkezi olan 263 bin nüfuslu Talukan
kenti alındı. Ardından da Kunduz vilayeti ele geçirildi. Çatışmalar neticesinde Şibirgan'ın militanların eline geçtiğini belirten yetkililer, güvenlik güçlerinin kentin doğusunda bulunan Cüzcan havalimanına yerleştiğini kaydetti. Taliban'ın, Cüzcan vilayetinin 11 ilçesinden biri olan Hoca Dokuh
'u da ele geçirerek tüm ilçelerde hakimiyet sağladığı aktarıldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre militanlar, kent merkezindeki Raşid Dostum'un evi ve sarayına da girdi. Taliban, Afganistan'ın yüzde 80'den fazlasını kontrol ediyor. BM'ye göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu
, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.
B-52'LERLE TALİBAN'A SALDIRI
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde ABD birliklerine ait B-52 bombardıman uçakları, ilerleyen Taliban mevzilerini bombaladı. Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman, ABD'nin bombardıman uçaklarının Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrindeki Taliban mevzilerini bombaladığını aktardı. Saldırıda 200'den fazla militanın öldürüldüğünü ifade eden Aman, Taliban'a ait çok sayıda silah ve mühimmatın da imha edildiğini belirtti.