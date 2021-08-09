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Giriş Tarihi: 9.8.2021

Toplu mezar kenti Terhune’de 10 ceset daha bulundu

Toplu mezar kenti Terhune’de 10 ceset daha bulundu
Libya'nın Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde tespit edilen yeni bir toplu mezardan 10 ceset çıkarıldı. Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, kentteki bir tarım arazisinde yapılan kazılarda önceki gün bir toplu mezar daha tespit edildiğini bildirdi. Söz konusu toplu mezardan 10 ceset çıkarıldığı, bu kişilerin kimliklerine ili şkin henüz bir bilgi bulunmadığı ifade edildi. Terhune kentinde tespit edilen toplu mezar sayısı 55'e ulaşırken kent ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda şu ana kadar 135'in üzerinde cesede ulaşıldı.
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Toplu mezar kenti Terhune’de 10 ceset daha bulundu
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