Vuhan’da tüm nüfusa Kovid-19 testi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin
'in Vuhan
kentinde yaşayanların neredeyse tamamına virüs testi yapıldı. Vuhan Belediye Hükümeti Genel Sekreter Yardımcısı Li Tao
, basına yaptığı açıklamada, artan vakalar nedeniyle 11.3 milyon nüfuslu kentte toplu test uygulamasına karar verildiğini bildirdi. Li, salı gününden bu yana kent sakinlerinin neredeyse tamamına test yapıldığını kaydetti. Li, 6 yaş altı çocuklar ve yaz tatili için kent dışında olan üniversite öğrencilerine test yapılmadığını ifade etti. Yetkililer, Vuhan'da yapılan testler sırasında 9 yeni vakaya rastlandığını ve bu kişilerin hastaneye kaldırıldığını belirtti. AA