Yunanistan’daki tahliyelerden yeni görüntüler! Adeta can pazarı yaşandı

Yunanistan, son yılların en büyük yangın felaketini yaşamaya devam ediyor. Ülkenin Eğriboz Adası'nda bir haftadır devam eden büyük yangınlar, yerleşim yerlerine de sıçradı.

EVLERİNİ TERK ETTİLER

Yangının kontrolden çıktığı Eğriboz Adası'nda bölge sakinlerinin hayatı da tehlikeye girdi. İtfaiye ekiplerinin, şiddetli alevler karşısında mücadelesi devam ederken ülke genelinde çok sayıda gönüllü ekip de yangına karşı savaşa katıldı.