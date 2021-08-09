Yunanistan’daki tahliyelerden yeni görüntüler! Adeta can pazarı yaşandı

Yunanistan, son yılların en büyük yangın felaketini yaşamaya devam ediyor. Ülkenin Eğriboz Adası'nda bir haftadır devam eden büyük yangınlar, yerleşim yerlerine de sıçradı.
EVLERİNİ TERK ETTİLER
Yangının kontrolden çıktığı Eğriboz Adası'nda bölge sakinlerinin hayatı da tehlikeye girdi. İtfaiye ekiplerinin, şiddetli alevler karşısında mücadelesi devam ederken ülke genelinde çok sayıda gönüllü ekip de yangına karşı savaşa katıldı.
İstiea bölgesinde alevler arasında sıkışan bölge sakinlerinin tahliyeleri devam ederken, yaşanan felaket de kameralara yansıdı.
Agios Nikolaos plajında toplanan vatandaşlar, feribot ve teknelerle tahliye edildi.
Sahil güvenlik, bugüne kadar adanın farklı bölgelerinden olmak üzere 2 binden fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı.
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Alevler Psaropouli'de yerleşim yerlerini tehdit ederken, Ellinika köyü de yangınlarla çevrildi.
570'ten fazla itfaiyecinin alevlerle savaştığı Eğriboz'da yangın bölgelerine gönderilen takviye itfaiye ekiplerinin ise ağaç ve elektrik direklerinin devrilerek yolları kapatması sonucu bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği açıklandı.
Kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yüzlerce kişinin gece saatlerinde feribot ve teknelerle tahliye edildiği görüntüler, ülkede yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Yangın bölgelerinden uzaklaştırılanlar, güvenli bölgelerdeki otellere ve belediyelere ait tesislere yerleştirildi.
Tahliye edilenlerin bir bölümü ise yolcu gemileriyle İskados Adası'na (Skiathos) sevk edildi.
Ülke genelinde en az 500 bin dönümlük arazinin kül olduğu bilinirken, ormanlık alanların yanı sıra tarım arazilerinin de küle dönmesi, üreticileri çaresiz bıraktı.
Devam eden orman yangınlarına ilişkin konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yaşanan felakete ilişkin "Kabus gibi bir yaz" ifadesini kullandı.
"Yerleşim bölgelerine yakın ormanlık bölgelerinde bu yaz çıkan yangınlar şimdiye kadar görülmemiş bir kabus gibi" açıklamasında bulunan Miçotakis, "Yangınzedelere gerekli yardımların yapılacağını, zarar gören evlerin inşa edileceğini" ve "yanan ormanlıkların tekrar ağaçlandırılacağını" açıkladı.
Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, en büyüğü Atina'nın kuzeyindeki Attika, Eğriboz Adası ve Fokida'da olmak üzere ülke genelinde 55 yangınla mücadele edildiğini kaydetti.