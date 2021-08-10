ABD Başkanı Joe Biden’dan Taliban’a yeşil ışık





DOHA'DA YOĞUN TALİBAN DİPLOMASİSİ

Afganistan'da Taliban ve hükümet güçleri arasında ateşkes ve barışın sağlanması amacıyla bu hafta Katar'da uluslararası iki ayrı toplantı yapılacak. Başkent Doha'da yapılacak olan toplantılardan birine ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'la birlikte, Rusya, Çin ve Pakistan'dan da mevkidaşları katılacak.