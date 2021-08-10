ABD Başkanı Joe Biden’dan Taliban’a yeşil ışık

ABD birliklerinin 20 yıllık savaşın ardından Afganistan'dan geri çekilmeye başlamasıyla birlikte Taliban'ın önemli merkezleri ele geçirerek ilerleyişi devam ediyor. Taliban'ın ülkedeki hızlı ilerleyişi karşısında ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geri çekilme planı konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Ancak, New York Times gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan Joe Biden yönetimindeki üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre, Beyaz Saray, Afganistan planını revize etmeyi düşünmüyor.
ÇEKİLME TAMAMLANACAK
Geri çekilme planına sadık kalınacağını kaydeden yetkililer, Taliban'ın ele geçirdiği yerlerdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Yetkililer Taliban'a yönelik sadece sınırlı hava saldırılarının düzenlendiğini, ancak bunun ötesinde daha kapsamlı bir adım atılmasının beklenmediğini ifade etti.
Gazeteye konuşan bir yetkili, Afganistan'da 650 civarında Amerikan askerinin kaldığını ve geri çekilme planının belirlendiği şekilde sürdüğünü belirtti. Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD'nin askeri faaliyetleri ise ay sonunda bitecek.
KâBİL'DE İKİ SAVCIYA SUİKAST
Afganistan'ın başkenti Kâbil'de iki savcı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Savcıların Deh Sebz ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını açıklayan Afganistan Başsavcılığı, olayın insanlık suçu olduğunu kaydetti.
DOHA'DA YOĞUN TALİBAN DİPLOMASİSİ
Afganistan'da Taliban ve hükümet güçleri arasında ateşkes ve barışın sağlanması amacıyla bu hafta Katar'da uluslararası iki ayrı toplantı yapılacak. Başkent Doha'da yapılacak olan toplantılardan birine ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'la birlikte, Rusya, Çin ve Pakistan'dan da mevkidaşları katılacak.
Çarşamba günü yapılacak bu görüşmenin "Genişletilmiş Troyka" olarak bilinen toplantı olacağı kaydedildi. Yarın ise Doha'da yine Afganistan'a komşu ülkeler bir araya gelecek. Toplantıya Rusya'yla birlikte Birleşmiş Milletler ve ABD de davet edildi. Toplantılarda ortak bir zemin aranacak.
AVRUPA'DA İKİ FARKLI 'AFGAN' KARARI
Kopenhag, ABD'nin izinden giderek Danimarka ordusuyla işbirliği yapmış Afganları tahliye edeceğini açıklarken, İsveç ordusuna çalışmış yaklaşık 15 çevirmenin getirilmesine hem göçmen kurulundan ret hem de hükümetten itiraz geldi.
İsveç Radyosu'na konuşan Afgan çevirmenlerden biri "İsveç ordusuna hizmet ettik, askerlerle cephede birlikte çalıştık. Gece gündüz omuz omuzaydık. Ödülü de işte bu oldu" dedi.