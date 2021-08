Adı skandallarla anılıyordu: İngiliz kraliyet ailesini karıştıracak dava...

Son yılların en büyük skandalı olarak tarihe geçen, kurduğu fuhuş ağında yüzlerce küçük kıza cinsel istismarda bulunan ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurları arasında yer alan Virginia Roberts, Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew ile ilgili iddialarını mahkemeye taşıdı. Henüz 17 yaşındayken Prens Andrew tarafından cinsel istismara uğradığını ileri süren Virginia Roberts, New York'ta dava açtı.