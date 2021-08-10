Adı skandallarla anılıyordu: İngiliz kraliyet ailesini karıştıracak dava...

Son yılların en büyük skandalı olarak tarihe geçen, kurduğu fuhuş ağında yüzlerce küçük kıza cinsel istismarda bulunan ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurları arasında yer alan Virginia Roberts, Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew ile ilgili iddialarını mahkemeye taşıdı. Henüz 17 yaşındayken Prens Andrew tarafından cinsel istismara uğradığını ileri süren Virginia Roberts, New York'ta dava açtı.
İLK KEZ MAHKEMEYE TAŞIDI
Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'la 17 yaşındayken cinsel tacize uğradığı iddialarıyla geçtiğimiz dönemde dünya kamuoyunun gündemine oturan Roberts, bu iddiaları ilk kez mahkemeye taşıdı. 2001 yılında 17 yaşındayken cinsel istismara uğradğını öne sürmüştü.
BU KARARI VERMEK KOLAY OLMADI
Roberts, Epstein'ın talimatıyla Prens Andrew'la bir araya geldiğini dile getirdi. Açtığı davanın ardından ABD medyasına konuşan Roberts, "Prens Andrew'u bana yaptıklarından dolayı sorumlu tutuyorum. Umarım diğer kurbanlar da korku ve sessizlik içinde yaşamamanın mümkün olduğunu görürler. Konuşarak adalet isteyip hayatlarını geri alabilirler. Bu kararı vermek kolay olmadı. Bir anne ve eş olarak ailem her zaman önce gelir. Attığım bu adımın Prens Andrew'un benimle ilgili saldırılarını artıracağını biliyorum. Ancak bunu yapmasaydım, diğer kurbanları da yüzüstü bırakmış olurdum" dedi.
KRALİÇE AKTİF GÖREVLERİNDEN ALDI
Prens Andrew bu konudaki iddiaları daha önce reddetmişti. Fakat Kraliçe 2. Elizabeth, Andrew'u bu skandalın adından aile içindeki aktif görevlerinden men etmişti. Andrew'nun adının ön sıralarda yer aldığı bu skandal bugün 35 yaşında olan Virginia Roberts'ın basına konuşmasıyla gündemin ilk sıralarında yer almıştı. Böylece yıllardır gizlenen bu gerçek de ortaya çıktı. Prens Andrew saraydan kovuldu. Bu skandalın hemen ardından Prens Harry ile Meghan'ın ayrılık kararı alması Prens Andrew olayının bir anda unutulmasına yol açtı. Birçok kişi "Aile, Prens Harry'ye teşekkür etmeli" yorumunu yaptı.