Adı skandallarla anılıyordu: İngiliz kraliyet ailesini karıştıracak dava...

BU KARARI VERMEK KOLAY OLMADI

Roberts, Epstein'ın talimatıyla Prens Andrew'la bir araya geldiğini dile getirdi. Açtığı davanın ardından ABD medyasına konuşan Roberts, "Prens Andrew'u bana yaptıklarından dolayı sorumlu tutuyorum. Umarım diğer kurbanlar da korku ve sessizlik içinde yaşamamanın mümkün olduğunu görürler. Konuşarak adalet isteyip hayatlarını geri alabilirler. Bu kararı vermek kolay olmadı. Bir anne ve eş olarak ailem her zaman önce gelir. Attığım bu adımın Prens Andrew'un benimle ilgili saldırılarını artıracağını biliyorum. Ancak bunu yapmasaydım, diğer kurbanları da yüzüstü bırakmış olurdum" dedi.