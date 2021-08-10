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Giriş Tarihi: 10.8.2021 13:28 Son Güncelleme: 10.8.2021 13:32

Almanya’da aşı olmayanlara yeni kurallar: Şartlar zorlaşıyor

AA
Almanya’da aşı olmayanlara yeni kurallar: Şartlar zorlaşıyor

Koronavirüs salgınıyla mücadelede devam eden aşı uygulamaları, birçok ülkede aşı karşıtlarının hedefi haline geliyor. Dünya genelinde birçok devlet, aşıya uygulamalarını zorunlu hale getirmek için art arda girişimlerde bulunurken son olarak Almanya’da yeni bir karar alındı. Alman hükümeti, sosyal hayattaki şartları, aşı olmayanlar için ağırlaştıracağını duyurdu.

Almanya'da yeni tip koronavirüs ile mücadelede bazı yeni kurallar uygulanması planlanıyor. Alman basınına sızan hükümetin hazırladığı taslak metne göre, virüse karşı aşı olmayanların günlük yaşamları daha da zorlaştırılıyor.

3G olarak özetlenen yeni kurallara göre, ülkede aşı yaptırmayanlar için tüm kapalı mekanlara girişlerde test şartı getirilecek.

AŞI OLMAYANA TESTLER ÜCRETLİ

Aşı olanlar veya hastalığı geçirenler kapalı mekanlara sorunsuz girebilecekken aşı yaptırmayan veya hastalık geçirmeyenler için test zorunluluğu olacak.

Ayrıca ekim ayından itibaren aşı yaptırmayan yetişkinler ücretsiz Kovid-19 testlerinden yararlanamayacak. Bu kişilerin test ücretlerini kendileri ödemesi gerekecek.

Yalnızca sağlık koşulları nedeniyle aşı olamayanlar, hamile kadınlar, çocuklar ve 18 yaşın altındaki gençler için ücretsiz Kovid-19 testi sunulmaya devam edilecek.

Kapalı mekanlarda ve toplu taşıma araçlarındaki maske takma mecburiyeti ise devam edecek.

Söz konusu kuralların bugün Başbakan Angela Merkel'in, 16 eyalet başbakanıyla yapacağı toplantı sonrası kamuoyuna açıklanması bekleniyor

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Almanya’da aşı olmayanlara yeni kurallar: Şartlar zorlaşıyor
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