Almanya’da aşı olmayanlara yeni kurallar: Şartlar zorlaşıyor

Almanya'da yeni tip koronavirüs ile mücadelede bazı yeni kurallar uygulanması planlanıyor. Alman basınına sızan hükümetin hazırladığı taslak metne göre, virüse karşı aşı olmayanların günlük yaşamları daha da zorlaştırılıyor.

3G olarak özetlenen yeni kurallara göre, ülkede aşı yaptırmayanlar için tüm kapalı mekanlara girişlerde test şartı getirilecek.