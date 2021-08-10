Almanya’da koronavirüs testleri ücretli olacak

TETLER ÜCRETLİ OLARAK YAPILACAK

Zirvede, Almanya'da aşı olmayanlar üzerindeki baskıyı artırılmasına karar verildi. Buna göre aşı olmayanlar daha sıkı test kurallarına tabi tutulacak ve 11 Ekim'den itibaren ücretsiz olarak yapılan Covid-19 testleri artık ücretli olarak yapılacak. Hamileler, çocuklar, 18 yaş altı gençler ve hastalığından dolayı aşı yaptıramayanlar ücretli test uygulamasından muaf tutulacağı belirtildi.