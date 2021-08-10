BM raporu: İklim krizinin ana merkezi Akdeniz olacak

Birleşmiş
Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC), tüm dünyada merakla beklenen ve 66 ülkeden 234 bilim insanının 5 yıllık çalışmayla hazırladığı altıncı rapor açıklandı. Raporda "yaygın, hızlı ve yoğun" şekilde olacağı belirtilen iklim değişikliğinin ana merkezinin Akdeniz
'e kayacağı kaydedildi. Türkiye
, Yunanistan
ve İtalya
gibi Akdeniz ülkelerinde bugün yaşanandan çok daha kötü felaketlerin meydana gelebileceği uyarısında bulunulan rapora göre, Akdeniz bölgesinde gelecekte bugünkünden çok daha kötü sıcak hava dalgaları, kuraklık ve yangınlar meydana gelebilir. Taslak raporda, "500 milyon nüfuslu Akdeniz bölgesi iklim değişikliğinin merkezi olabilir" tahmininde bulunuluyor. Raporda, en fazla endişe yaratan gelişmeler olarak deniz seviyesindeki yükseliş, karada ve denizdeki canlı çeşitliliğindeki kayıplar, kuraklıklar, yangınlar, doğal su dönüşümündeki değişiklikler, gıda üretimindeki tehdit, rekor sıcaklıklar nedeniyle kentler ve kırsal alanlarda oluşan sağlık problemleri, hastalıkları yayan böcekler ve hastalık taşıyan sivrisineklerin geçirdiği değişiklikler sayılıyor. IPCC'nin raporunda, Akdeniz'de tarım ve hayvancılıkta üreticilerin mahsullerinin yüzde 64 zarara uğrayabileceği belirtiliyor. IPCC, üye 195 ülkeye plan ve icraatlarında değerlendirme sunuyor.