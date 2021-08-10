Dünya yanmaya devam ediyor

Birçok ülkede kontrol altına alınamayan yangınlar dünyanın öncelikli gündemi olmaya devam ediyor. ABD
'nin Kaliforniya eyaletindeki Dixie yangını halen kontrol altına alınamadı. Dixie, eyalet tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayıtlara geçti. 187 bin hektardan büyük bir alan zarar gördü. Yunanistan
'ın Eğriboz Yarımadası ile Mora Yarımadası
'ndaki yangınların yeniden alevlendiği belirtiliyor. 2 binden fazla kişi tahliye edildi, yangın çalışmalarına ordu da destek veriyor. Başbakan Miçotakis ülkenin "kâbus gibi bir yaz" geçirdiğini belirtti. Aktif orman yangınlarının 1.7 milyon hektar alanı geçtiği Rusya
'da bugüne kadar yanan alanın yaklaşık 3 milyon hektar olduğu bildirildi.