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Giriş Tarihi: 10.8.2021 13:36

Gürcistan’da artan vakalar önlem getirdi

AA
Gürcistan’da artan vakalar önlem getirdi

Gürcistan'da hükümet, artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni önlemler aldığını duyurdu. Buna göre ülkede, açık alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden getirildi.

Gürcistan'da kaydedilen günlük yeni tip koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle açık alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden uygulamaya konuldu.

Başbakan İrakli Garibaşvili'nin başkanlığında düzenlenen Kovid-19 ile mücadele koordinasyon toplantısında, ülkede artan günlük vaka sayıları değerlendirildi.

HAZİRAN AYINDA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Toplantı sonucunda hükümetin kararıyla, ülke genelinde açık alanlarda 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi durumunda maske takma zorunluluğu getirildi.

Ülkede, 22 Haziran'dan itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Gürcistan'da son 24 saatte 5 bin 697 kişide virüs tespit edilirken, virüse bağlı 54 can kaybı kaydedildi.

Bugüne kadar toplam 455 bin 846 vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 nedeniyle 6 bin 182 kişi hayatını kaybetti.

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Gürcistan’da artan vakalar önlem getirdi
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