Gürcistan’da artan vakalar önlem getirdi

Gürcistan'da son 24 saatte 5 bin 697 kişide virüs tespit edilirken, virüse bağlı 54 can kaybı kaydedildi.

Bugüne kadar toplam 455 bin 846 vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 nedeniyle 6 bin 182 kişi hayatını kaybetti.