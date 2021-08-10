İşgalci İsrail güçlerinden yeni saldırı: Filistinlilere ait bina yerle bir edildi

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir binayı ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Silvan Topraklarını Savunma Komitesi Üyesi Fahri Ebu Diyab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi yıkım ekiplerinin polis eşliğinde Silvan Mahallesi'ne geldiklerini ve burada bir binayı yıktıklarını söyledi.

"BİZİ KUDÜS'TEN ATMAK İSTİYORLAR"

Ebu Diyad, Rimah ve Ali Avde adlı Filistinli kardeşlere ait iki katlı binanın, önceden herhangi bir uyarı gönderilmeksizin yıkıldığını belirtti. İsrail belediyesinin 10 yıllık binayı "ruhsatsız" olduğunu gerekçe göstererek yıktığını ancak belediyenin zaten Filistinlilere ruhsat vermediğini ifade eden Ebu Diyab, "Bu yıkımlar biz Filistinlilerin Silvan ve Doğu Kudüs'teki varlığını tasfiye operasyonunun bir parçasıdır." dedi.

Ebu Diyab, "Bizi Kudüs'ten atmak istiyorlar. Özellikle Mescid-i Aksa'nın surlarına kısa bir mesafede olan Silvan Mahallesi'ni boşaltmak istiyorlar." diye konuştu.