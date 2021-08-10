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Haberler Dünya Haberleri Kim Jong Un'un kız kardeşinden ABD'ye sert sözler: Riyakarlığını gözler önüne serdi
Giriş Tarihi: 10.8.2021 10:44 Son Güncelleme: 10.8.2021 10:58

Kim Jong Un'un kız kardeşinden ABD'ye sert sözler: Riyakarlığını gözler önüne serdi

AA
Kim Jong Un’un kız kardeşinden ABD’ye sert sözler: Riyakarlığını gözler önüne serdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'dan ABDve Güney Kore'ye sert tepki geldi. ABD ile Güney Kore arasında yürütülen askeri tatbikatı "işgal provası" olarak nitelendiren Yo-jong, yürütülen tatbikatların nükleer silahlanma konusundaki diyalogların devam etmesini öneren Joe Biden yönetiminin "riyakarlığını" gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore güçlerinin, 16-26 Ağustos arasında planlanan bilgisayar simülasyonlu tatbikatı öncesinde 4 günlük ön tatbikata başlamasına tepki gösterdi.

"İŞGAL PROVASI"

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore arasında yürütülen askeri tatbikatı "işgal provası" olarak nitelendirdi ve ülkesinin saldırı kapasitesini güçlendirmek için daha hızlı çalışacağını ifade etti.

Kuzey Kore'nin uyarılarına rağmen Güney tarafının ABD ile tatbikat düzenleme kararına tepki gösteren Kim, bunun müttefik kuvvetleri "daha ciddi bir güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya bırakacak "aldatıcı davranış" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"RİYAKARLIĞINI" GÖZLER ÖNÜNE SERDİĞİ

Kim, yürütülen tatbikatların nükleer silahlanma konusundaki diyalogların devam etmesini öneren Joe Biden yönetiminin "riyakarlığını" gözler önüne serdiğini ve ABD kuvvetleri, güneyden asker ve silahlarını çekmeden Kore Yarımadası'na istikrarlı bir barışın gelmeyeceğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 1 Ağustos'ta, ABD ile Güney Kore'nin düzenleyeceği ortak yıllık askeri tatbikatın, Güney ile Kuzey Kore arasında iyi ilişki kurma umudunu baltalayacağı uyarısında bulunmuştu.

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Kim Jong Un'un kız kardeşinden ABD'ye sert sözler: Riyakarlığını gözler önüne serdi
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