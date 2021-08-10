Kim Jong Un’un kız kardeşinden ABD’ye sert sözler: Riyakarlığını gözler önüne serdi

"İŞGAL PROVASI"

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore arasında yürütülen askeri tatbikatı "işgal provası" olarak nitelendirdi ve ülkesinin saldırı kapasitesini güçlendirmek için daha hızlı çalışacağını ifade etti.

Kuzey Kore'nin uyarılarına rağmen Güney tarafının ABD ile tatbikat düzenleme kararına tepki gösteren Kim, bunun müttefik kuvvetleri "daha ciddi bir güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya bırakacak "aldatıcı davranış" olduğu değerlendirmesinde bulundu.