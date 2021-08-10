Marburg Humması nedir, belirtileri nelerdir, hangi ülkelerde var? Yeni kabus: "Marburg Humması"

BELİRTİLERİ NELERDİR?

5-10 günlük kuluçka süresinden sonra başlangıç semptomları aniden başlar ve ateş, titreme, başağrısı, kas ağrısı şeklindedir. Semptomların başlamasından sonra 5. gün civarında en fazla gövdede (göğüs, sırt, karın) olmak üzere makülopapüler döküntüler ortaya çıkabilir. Mide bulantısı, kusma, göğüs ağrısı, boğaz ağrısı ve ishal görülebilir. Semptomlar gittikçe şiddetlenerek sarılık, pankreas iltihabı, ciddi kilo kaybı, hezeyanlar, şok, karaciğer yetmezliği, yaygın kanamalar ve çoklu organ yetmezliği gelişebilir.

Belirti ve bulguların çoğu tifo veya sıtma gibi diğer bulaşıcı hastalıklara benzediğinden, özellikle tek vakayla sınırlıysa Marburg Kanamalı Ateşi'nin klinik teşhisi zor olabilir. Hastalığın vaka ölüm oranı %23-90 arasındadır.