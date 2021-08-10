Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik!
Giriş Tarihi: 10.8.2021 09:17

Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik!

AA
Merapi Yanardağı’nda volkanik hareketlilik!

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda, geçen haftadan sonra tekrar volkanik hareketlilik yaşandı.

Yogyakarta'daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden (BPPTKG) yapılan açıklamada, Merapi'nin bu sabah 2 defa lav püskürttüğü ve çıkan dumanların 3 kilometre yüksekliğe vardığı bildirildi.

İlk hareketliliğin yerel saatle sabah 05.58'de, ikinci hareketliliğin ise 06.43'te meydana geldiği açıklandı.

ÜÇÜNCÜ KATEGORİDE

BPPTKG, Yogyakarta sakinlerine, bölgedeki afet hareketliliğinin üçüncü kategoride olduğu uyarısında bulundu.

Merapi Yanardağı'nda en son 8 Ağustos'ta hareketlilik yaşanmıştı.

Cava Adası'nın orta bölgesinde bulunan ve 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA