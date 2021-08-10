Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Persoid meteor yağmuru Türkiye’den izlenebilecek mi?

NASA'ya göre, Perseid meteor yağmuru "yılın en iyi meteor yağmuru" olarak kabul ediliyor. Nadir olarak izlenebilen Perseid meteor yağmurları tarihi ve meteor yağmurunun Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği merak ediliyor. Meteor yoğunluğu 11 Ağustos gecesi ve 12 Ağustos sabahı zirve yapacak, ancak NASA ayrıca 12 Ağustos gecesini ve 13 Ağustos sabahını bir başka harika gökyüzü gözlem fırsatı olarak nitelendiriyor.

Royal Astronomical Society, 12 Ağustos gecesi gerçekleşecek olan zirve hakkında yaptığı açıklamada, "Meteorlar en iyi kuzey yarım küreden izleniyor ve bulutların olmadığı ideal koşullarda, gözlemciler saatte 50'ye kadar meteor görebiliyordu" dedi. İngiltere ve Avrupa için. Ay, düşük seviyede güneş ışığı yansıtacak ve izleyicilere çalışmak için güzel bir karanlık gökyüzü verecek.

Gökyüzünde perseid meteor yağmuru devam ediyor. Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, ağustos ayında meteor yağmurunun daha da artacağını söyledi.