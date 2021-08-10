Son dakika: Cezayir’deki orman yangınlarında 25 asker hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin 18 vilayetinde 36 ayrı noktada çıkan orman yangınlarında ölü sayısının 7'si sivil 25'i asker olmak üzere 32'ye yükseldiği ve yaralıların olduğu bildirildi.

CEZAYİR, AŞIRI SICAK HAVA DALGASININ ETKİSİ ALTINDA

Yangınlardan etkilenen bölgeler arasında başkent Cezayir'in yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan Tizi Vizu eyaleti de bulunuyor. Cezayir, son günlerde güneyden gelen aşırı sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgarların ardından başlayan orman yangınlarına sahne oluyor.