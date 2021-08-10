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Giriş Tarihi: 10.8.2021 19:23 Son Güncelleme: 10.8.2021 19:32

Son dakika: Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Cuomo, istifa etti

Son dakika: Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Cuomo, istifa etti

Son dakika haberleri: New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa kararı aldığını açıkladı. New York Valisi Andrew Cuomo'nun baş yardımcısı Melissa DeRosa da, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. DeRosa, istifa açıklamasında, son iki yılın kendisi için ''duygusal ve zihinsel olarak zorlayıcı'' olduğunu söylemişti.

Son dakika haberleri: New York Valisi Andrew Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasıyla başlatılan soruşturma raporu geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. New York Eyalet Başsavcısı Letitia James tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yayınlanan raporda, Cuomo'nun 11 kadına cinsel tacizde bulunduğu ifade edilmişti. Raporun ardından, Cuomo'nun kıdemli yardımcısı Melissa DeRosa istifa kararı aldı. DeRosa, istifa açıklamasında, son iki yılın kendisi için ''duygusal ve zihinsel olarak zorlayıcı'' olduğunu söyledi.

NEW YORK VALİSİ CUOMO DA İSTİFA ETTİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından New York Valisi Andrew Cuomo da istifa kararı aldı.

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Son dakika: Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Cuomo, istifa etti
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