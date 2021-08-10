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Giriş Tarihi: 10.8.2021 12:47 Son Güncelleme: 10.8.2021 12:56

Tarihte ilk kez gerçekleşti: Dumanlar Kuzey Kutbu'na ulaştı

DHA
Tarihte ilk kez gerçekleşti: Dumanlar Kuzey Kutbu’na ulaştı

Rusya'nın Sibirya bölgesinde etkisini gösteren orman yangınlarından yayılan duman tarihte ilk defa Kuzey Kutbu'na ulaştı. Ülkenin kuzeyi boyunca yayılan dumanı NASA böyle görüntüledi.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki orman yangınlarında duman tarihte ilk kez Kuzey Kutbu'na ulaştı. NASA Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradyometresi (MODIS), ülkenin kuzeyi boyunca yayılan dumanları görüntüledi.

Rusya'nın kuzeyinde bulunan Sibirya bölgesinde devam eden orman yangınlarının dumanı, tarihte ilk kez Kuzey Kutbu'na ulaştı. NASA'ya bağlı Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradyometresi, ülkenin kuzeyi boyunca yayılan dumanı görüntüledi. NASA, tarafından yapılan açıklamada dumanın haftalardır bölgede bulunduğuna dikkat çekerek Yakutsk (Rusya'nın uzak doğusu) şehrinde yaşayan 280 bin kişinin kötü hava kalitesine maruz kaldığı ifade edildi.

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Tarihte ilk kez gerçekleşti: Dumanlar Kuzey Kutbu'na ulaştı
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