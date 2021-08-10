Yunanistan Evia Adası nerede? Yunanistan Evia ve Eğriboz adalarında yangın devam ediyor mu?

Yunanistan en kötü sıcak hava dalgasını yaşarken yaklaşık iki haftadır yıkıcı alevlerle mücadele ediyor. Yunanistan'da sıcaklıklar 45C'ye kadar yükseldi. Son günlerde ülkeyi çok sayıda orman yangını vurdu. Atina'nın kuzey banliyösünde bir yangının azaldığı ancak tam olarak kontrol altına alınamadığı söyleniyor. Evia adasındaki yangın ise çok sayıda yerleşim yerini tehdit ettiği için bölge halkı adadan tahliye ediliyor.

Yunanistan'da orman yangınları devam ederken, binlerce hektarlık alan küle döndü. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Bakanlık, Çavuşoğlu'nun görüşmede Türkiye'nin Yunanistan'daki orman yangınlara destek amacı ile 2 yangın söndürme uçağı göndereceğini açıkladığını aktardı.