Yunanistan kıyameti yaşıyor! Gökyüzü tamamen kızıla döndü

Yunanistan'ın en büyük ikinci adası olan Eğriboz'da 8 gündür devam eden orman yangınları, halen tam olarak kontrol altına alınabilmiş değil.
BİNLERCE İNSAN TAHLİYE EDİLDİ
Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ülkeyi çok zor akşamların beklediğini söylemişti.
Yaptığı açıklamada "Eğriboz'da biri kuzeyde, diğeri güneyde olmak üzere iki büyük yangın cephemiz var" diyen Hardalias, kuvvetli rüzgarların kuzeydeki yangını sahil köylerine doğru ittiğini belirtti.
Hardalias, Eğriboz'daki yangınlara 17 uçak ve helikopterle müdahaleye devam edildiğini açıkladı.
Ülke basınından gelen son dakika haberlerine göre, şu ana kadar 2 bin 600'den fazla bölge sakini tahliye edilirken, 300'den fazla kişi evini kaybetti.
Havadan müdahale ekipleri, ülkenin diğer bölgelerindeki yangınlara müdahale etmesi nedeniyle Eğriboz'a yeterli desteği sağlayamadığı belirtilirken, yoğun duman da havadan müdahaleyi çoğu zaman imkansız hale getirdi.
Alevlerin, adada bulunan Artemisio ve Galatsona köylerine ulaşmaması için sarf edilen yoğun çabalara rağmen köylerde bulunanların da günlerdir tahliye edilen sakinlerin arasına katıldığı belirtildi.
Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğu binlerce kişinin günlerdir tahliye edildiği bölgede yaşanan kaos, ülkede yaşanan felaketin boyutunu da gözler önüne sermişti.
Bir itfaiye yetkilisinin geçtiğimiz gün Yunan basınına yaptığı açıklamalarsa oldukça ses getirmişti.
"DEVLET YOK"
Eğriboz'da çıkan yangınların ısısının çok yüksek olduğunu ifade eden itfaiye eri, "Hortumlardan ve uçaklardan gelen sular alevlere ulaşmadan buharlaşıyordu" demişti.
26 yaşındaki ada sakini Yannis Selimi'nin, "Devlet yok. İnsanlar giderse köyler kesinlikle yanar. Önümüzdeki 40 yıl boyunca işsiz kalacağız ve kışın bizi koruyan ormanlar olmadan selden boğulacağız" sözleriyle yaşanan can pazarını dünyaya duyurmuştu.
Yunan yetkililerin yaptığı açıklamada geçtiğimiz hafta içinde ülkenin tam 586 noktasında yangın çıktığı belirtilirken, 650 dönümden fazla alanın da kül olduğu ifade edildi.
Ülkedeki yangınlarda şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybettiği biliniyor.