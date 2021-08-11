2174’ten gelen zaman yolcusu iddia etti! Perseid meteor yağmurunda işgalci uzaylılar yeryüzüne inecek!

Yıllardır zaman yolcusu olduğunu iddia eden kişiler birçok kez internette boy gösterdi ve ilginç iddialarda bulundular. İnsanlığın başka bir yıldız sistemine göç edeceği, Dünya'yı büyük bir felaketin beklediği, birkaç yıl sonra insanların uzaylılarla tanışacağı, ışınlanmanın bulunacağı, zaman yolculuğunun açıklanacağı vs... söz konusu iddialar arasında yer aldı. Hatta sözde zaman yolcuları, gelecekten geldiklerine dair fotoğraflar, videolar veya eşyalar paylaştılar.
Şimdi de Aesthetictimewarper nickli TikTok kullanıcısı da uzaylıların Dünya'yı işgal edeceğini ileri sürüyor. 2174'ten geldiğini söyleyen zaman yolcusu, "Ben gerçek bir zaman gezginiyim. Perseid meteor yağmurunda meteorlardan biri diğerlerinden farklı olacak. Aslında bir uzay gemisi, meteor gibi görünerek yeryüzüne inecek. Bu gemideki uzaylar, savaş başlatmak için hazırlıklar yapacak" dedi.
Aesthetictimewarper, savaşın 2025'te başlayacağını ve büyük bir filonun Dünya'ya geleceğini söyledi.
Ünlü TikTok kullanıcısının uzaylı işgali dışında daha önce gündeme getirdiği başka uçuk iddiaları da var. Aesthetictimewarper, 2022'de Atlantis'in keşfedileceğini, 2023'te ise tüm hükümetlerin uzaylılar tarafından ele geçireleceğini ileri sürmüştü.
Her ne kadar Aesthetictimewarper'ın uzaylıların savaş başlatacağı iddiası kulağa çılgınca gelse de, bu konu bazı bilim insanları tarafından da ele alınıyor. Bazı uzmanlar, uzaylıların dost canlısı olmayacağını ve gezegenimizi işgal edebileceği olasılığının olduğunu söylüyor.
2018'de hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking, uzaylıların insanlığın sonunu getirebileceğini söylemişti. Hawking, "Bence uzaylıların varlığı yönünde çalışmalar insanlığın kendi sonunu getirmesine neden olabilir. Çünkü bu varlıklar kendi gezegenlerindeki kaynakları tüketmiş ve yaşama uygun başka gezegen arayışı içinde olabilirler. Tabiiki bu da tehlikeli bir sonuç doğuruyor. İnsanların uzaylıların varlğını bulmaları gezegenimizin işgali ile sonuçlanabilir" demişti.
Gezegenimizin dünya dışı bir varlık tarafından keşfedilmesinin Amerika'nın keşfine benzeyeceğini belirten Hawking, bu senaryonun gerçekleşmesinin doğuracağı sonucu düşünmek bile istemediğini söylemişti.