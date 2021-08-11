2174’ten gelen zaman yolcusu iddia etti! Perseid meteor yağmurunda işgalci uzaylılar yeryüzüne inecek!

Ünlü TikTok kullanıcısının uzaylı işgali dışında daha önce gündeme getirdiği başka uçuk iddiaları da var. Aesthetictimewarper, 2022'de Atlantis'in keşfedileceğini, 2023'te ise tüm hükümetlerin uzaylılar tarafından ele geçireleceğini ileri sürmüştü.

Her ne kadar Aesthetictimewarper'ın uzaylıların savaş başlatacağı iddiası kulağa çılgınca gelse de, bu konu bazı bilim insanları tarafından da ele alınıyor. Bazı uzmanlar, uzaylıların dost canlısı olmayacağını ve gezegenimizi işgal edebileceği olasılığının olduğunu söylüyor.