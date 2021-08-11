ABD bilgi kirliliğine savaş açtı! Koronavirüsle ilgi yalan bilgi paylaşanlara…

ABD'de bazı sosyal medya şirketleri Kovid-19'la ilgili bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için yeni adımlar atmaya başladı.

Facebook, Kovid-19 aşılarıyla ilgili yanlış bilgi yayan çok sayıda hesabı kapatırken, Twitter ve YouTube aralarında bazı Cumhuriyetçi siyasetçilerin de olduğu pek çok hesabı askıya aldığını duyurdu.

HESAPLAR ASKIYA ALINIYOR

Facebook ayrıca, Pfizer ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşılarını karalamak için sosyal medya yıldızlarına ödeme yapan Rusya kaynaklı bir reklam ajansıyla bağlantılı yüzlerce hesabı kapattığını açıkladı. Buna göre, 65 Facebook ve 243 Instagram hesabının, kimliği bilinmeyen bir müşteriye çalışan Rusya kaynaklı reklam ve pazarlama şirketi "Fazze" ile bağlantısının ortaya çıkartıldığı bildirildi.