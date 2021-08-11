ABD’de öğretmenlere aşı zorunluluğu gündeme geldi

ABD Başkanı Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, aşı olamayacak kadar küçük çocukları Kovid-19'dan koruyabilmek için öğretmenlere aşının zorunlu olması gerektiğini söyledi.

"DURUM ÇOK CİDDİ"

MSNBC televizyonuna değerlendirmelerde bulunan Fauci, "615 binden fazla kişiyi kaybettik ve sonbaharda okul sezonuna girerken büyük bir dalganın ortasındayız. Durum çok ciddi." dedi.