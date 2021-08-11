Almanya’da dev skandal: Binlerce kişiye aşı yerine tuzlu su enjekte edildi

Ayrıca yetkililerin, tuzlu su çözeltisinin kimlere ve tam olarak kaç kişiye uygulandığının bilinmemesi nedeniyle, olayın yaşandığı zaman aralığında aşılanan herkesin tekrardan bir doz aşılanabileceğini bildirdiğine de yer verildi.

Öte yandan Alman Polis Müfettişi Peter Beer konuya ilişkin yerel basına yaptığı açıklamada, tanık ifadelerine dayanarak "makul bir tehlike şüphesi" olduğunu ifade etmişti.