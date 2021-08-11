Aşımız yeni varyantlara karşı etkili

Alman
biyoteknoloji şirketi BioNTech
'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin
, geliştirdikleri aşının mevcut varyantlara karşı koruyucu olduğunu ve güncellemeye ihtiyaç duyulmadığını söleyerek "Önümüzdeki 6 ila 12 ay boyunca başka varyantların ortaya çıkması çok olası ve bu durumda aşının yeni varyantlara adaptasyonunu yapmak gerekebilir. Ancak bu, şu an gerekmiyor" dedi. Şahin "Yeni bir varyantın baskın olmaya başlaması durumunda şu an verilecek güncelleme kararının 3 ila 6 ay içerisinde yanlış olduğu anlaşılabilir" ifadelerini kullandı. BioNTech ve Pfizer
, mevcut aşının üçüncü doz uygulamasının "Delta
dahil şimdiye kadar test edilmiş tüm varyantlara karşı azami korumaya sahip olduğunu düşündüklerini" bildirmişti.