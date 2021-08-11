Azerbaycan İran’a nota verdi

Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni nüfusunun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurlarının kontrolünde olan bölgelere yasa dışı seyahat eden tırlar nedeniyle İran'a nota verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyid Abbas Musavi, Bakanlığa çağrıldı.

"KARABAĞ'A YASA DIŞI SEYAHAT EDİYOR"

Görüşmede, İran'a ait tırların Karabağ'a yasa dışı seyahat etmesine yönelik kanıtlar sunuldu, bu durumla ilgili kendisine Azerbaycan'ın notası takdim edildi.

Notada, İran'a ait araçların son dönemlerde Bakü'nün izni olmadan Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine girmesinden duyulan memnuniyetsizlik ifade edildi.