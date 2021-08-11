Cezayir’deki orman yangını: Ölü sayısı artıyor

Cezayir ulusal kanalı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki birçok eyaleti kasıp kavuran orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 28'i asker olmak üzere 65'e yükseldiği, 12 kişinin ise yanarak ağır yaralandığı ifade edildi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan ederek, yangınlarla bağlantılı olmayan devlet faaliyetlerini dondurduğunu duyurdu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tebbun dün yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerine yayılan orman yangınlarında 25 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Tebbun, "Bejaia ve Tizi Ouzou dağlarında çıkan yangınlardan yüzden fazla vatandaşı kurtarmayı başaran Ulusal Halk Ordusu'nun 25 üyesinin şehadet haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimizin ruhları önünde saygıyla eğiliyoruz. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum" demişti.

