Dünya alevlerle boğuşuyor

SADECE 5'TE 1'İ KONTROL ALTINA ALINABİLDİ: ABD
'nin Kaliforniya
eyaletinde yaklaşık bir aydır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangında kül olan ormanlık alan hemen hemen 200 bin hektara ulaştı. Yangının henüz 5'te 1'i kontrol altına alınabildi.
DUMANLAR KUZEY KUTBUNA ULAŞTI: Rusya
'nın Sibirya Bölgesi
'nde etkisini sürdüren orman yangınlarından yayılan duman, tarihte ilk defa 3 bin kilometre uzaktaki Kuzey Kutbu'na ulaştı. NASA'nın paylaştığı fotoğraflar, yangının boyutunu gözler önüne serdi.
CEZAYİR'DE 31 NOKTADA YANGIN ÇIKTI:
Cezayir genelinde 14 ayrı eyalette 31 farklı noktada meydana gelen orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetti. Yangın bölgesindekiler tahliye edildi.