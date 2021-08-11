Dünyadan Kovid gelişmeleri

DÜNYA GENELİ:
Kovid'e karşı uygulanan aşı, 4 milyar 480 milyon dozu geçti.
KIBRIS RUM KESiMi:
Larnaka
'daki bir doktorun, 600 euro karşılığında aşı kartı düzenlemek suçundan tutuklanmasının ardından "sahte aşı kartı" skandalı boyutunun daha büyük olduğu kaydedildi. 3 doktorla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.
ABD:
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) alınan verilerin analizine göre, Kovid'e karşı tam aşılı kişilerin yüzde 99.99'undan fazlasnda hastaneye yatmasını gerektiren veya ölümle sonuçlanan bir vakaya rastlanmadı. Pentagon, Amerikan askerlerinin aşılanmasını zorunlu kılacak.
İNGiLTERE:
Başkent Londra
'da aşı karşıtları, İngiliz medya kuruluşu BBC'ye ait televizyon stüdyolarını basmaya çalıştı. Polis bina girişine adeta etten duvar örerek, göstericilerin binaya girmesini engelledi.
RUSYA: Kuzey Osetya
'da 71 hastanın tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım bölümünde oksijen hattındaki arıza nedeniyle 11 Kovid hastası öldü.