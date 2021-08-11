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Giriş Tarihi: 11.8.2021 17:08 Son Güncelleme: 11.8.2021 17:18

'Erdoğan fotoğrafı' için ceza yiyen Filistinli A Haber'e konuştu: Kudüs'e aşık herkese düşmanlar

’Erdoğan fotoğrafı’ için ceza yiyen Filistinli A Haber’e konuştu: Kudüs’e aşık herkese düşmanlar

İşgalci İsrail güçleri, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını dükkanına astığı için Filistinli İmad Ebu Hatice'ye para cezası kesti. Cezanın nedenini öğrenmeye çalışan esnaf Ebu Hatice'ye tek kelimeyle "Yasak" cevabı verildi. Ebu Hatice, yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Hatice, "Kudüs'e aşık olan herkese düşmanlar" ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri, Kudüs'ün Silsile Kapısı'nda bulunan dükkanının duvarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinli İmad Ebu Hatice'ye para cezası verdi. Ebu Hatice yaptığı açıklamada, belediye, vergi dairesi ve İsrail polisinin ekiplerinin, Kudüs'ün Silsile Kapısı'ndaki dükkanına baskın düzenlediğini belirtti.

"CEVAPLARI TEK KELİMEYDİ: YASAK"

Dükkanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı bulunduğu için kendisini cezalandırdıklarını belirten Ebu Hatice, "Nedeni sormaya çalıştım ama cevapları tek kelimeydi yasak" ifadelerini kullandı.

Ebu Hatice, Kudüs'teki bu tür hareketlerin dükkanlarını terk etmeye ve kapatmaya zorlamayı amaçladığını ifade etti.

Filistinli esnafa, Başkan Erdoğan fotoğrafı sebebiyle ceza kesildi | Video

YAŞADIKLARINI A HABER'DE ANLATTI

Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını dükkanına astığı gerekçesi ile para cezası alan Ebu Hatice "Türkiye ile ilgili herhangi bir şeyi asmak da yasak. Sultan Abdülhamit'in, Sayın Erdoğan'ın fotoğrafını koymaktan men edildim. Türkiye ile ilgili hiçbir şeyi koymamı kabul etmiyorlar. Dün bir baskına maruz kaldım." dedi.

Büyük ihtimalle ihbar edildiği gerekçesi ile baskın yapıldığını ileri süren Ebu Hatice, yaklaşık olarak dört buçuk saat istihbarattan, yerel güçlerden gelen İsrailli yetkililerin arama yaptığını ifade etti. Ebu Hatice, sadece fotoğrafı buldukları ve fotoğraftan dolayı ceza kesildiğini, İsrail güçlerinin Kudüs'e aşık olan herkese düşman olduklarını dile getirdi.

BİZE MİLYARLARI VERSELER KUDÜS İLE İLGİLİ BİR TAŞI VERMEYECEĞİZ

Dükkanının ele geçirilmek istendiğini belirten Ebu Hatice, İsrail güçlerinin bölgeyi asıl sahiplerinden arındırmaya çalıştığını belirtti. Ebu Hatice, "Vallahi bize milyarları verseler Kudüs ile ilgili bir taşı vermeyeceğiz. Kudüs'ün hizmetçisiyiz" dedi.

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'Erdoğan fotoğrafı' için ceza yiyen Filistinli A Haber'e konuştu: Kudüs'e aşık herkese düşmanlar
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