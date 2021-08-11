’Erdoğan fotoğrafı’ için ceza yiyen Filistinli A Haber’e konuştu: Kudüs’e aşık herkese düşmanlar

İsrail güçleri, Kudüs'ün Silsile Kapısı'nda bulunan dükkanının duvarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinli İmad Ebu Hatice'ye para cezası verdi. Ebu Hatice yaptığı açıklamada, belediye, vergi dairesi ve İsrail polisinin ekiplerinin, Kudüs'ün Silsile Kapısı'ndaki dükkanına baskın düzenlediğini belirtti.
"CEVAPLARI TEK KELİMEYDİ: YASAK"
Dükkanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı bulunduğu için kendisini cezalandırdıklarını belirten Ebu Hatice, "Nedeni sormaya çalıştım ama cevapları tek kelimeydi yasak" ifadelerini kullandı.
Ebu Hatice, Kudüs'teki bu tür hareketlerin dükkanlarını terk etmeye ve kapatmaya zorlamayı amaçladığını ifade etti.
Filistinli esnafa, Başkan Erdoğan fotoğrafı sebebiyle ceza kesildi | Video
YAŞADIKLARINI A HABER'DE ANLATTI
Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını dükkanına astığı gerekçesi ile para cezası alan Ebu Hatice "Türkiye ile ilgili herhangi bir şeyi asmak da yasak. Sultan Abdülhamit'in, Sayın Erdoğan'ın fotoğrafını koymaktan men edildim. Türkiye ile ilgili hiçbir şeyi koymamı kabul etmiyorlar. Dün bir baskına maruz kaldım." dedi.
Büyük ihtimalle ihbar edildiği gerekçesi ile baskın yapıldığını ileri süren Ebu Hatice, yaklaşık olarak dört buçuk saat istihbarattan, yerel güçlerden gelen İsrailli yetkililerin arama yaptığını ifade etti. Ebu Hatice, sadece fotoğrafı buldukları ve fotoğraftan dolayı ceza kesildiğini, İsrail güçlerinin Kudüs'e aşık olan herkese düşman olduklarını dile getirdi.
BİZE MİLYARLARI VERSELER KUDÜS İLE İLGİLİ BİR TAŞI VERMEYECEĞİZ
Dükkanının ele geçirilmek istendiğini belirten Ebu Hatice, İsrail güçlerinin bölgeyi asıl sahiplerinden arındırmaya çalıştığını belirtti. Ebu Hatice, "Vallahi bize milyarları verseler Kudüs ile ilgili bir taşı vermeyeceğiz. Kudüs'ün hizmetçisiyiz" dedi.