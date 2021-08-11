’Erdoğan fotoğrafı’ için ceza yiyen Filistinli A Haber’e konuştu: Kudüs’e aşık herkese düşmanlar

"CEVAPLARI TEK KELİMEYDİ: YASAK"

Dükkanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı bulunduğu için kendisini cezalandırdıklarını belirten Ebu Hatice, "Nedeni sormaya çalıştım ama cevapları tek kelimeydi yasak" ifadelerini kullandı.

Ebu Hatice, Kudüs'teki bu tür hareketlerin dükkanlarını terk etmeye ve kapatmaya zorlamayı amaçladığını ifade etti.

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Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını dükkanına astığı gerekçesi ile para cezası alan Ebu Hatice "Türkiye ile ilgili herhangi bir şeyi asmak da yasak. Sultan Abdülhamit'in, Sayın Erdoğan'ın fotoğrafını koymaktan men edildim. Türkiye ile ilgili hiçbir şeyi koymamı kabul etmiyorlar. Dün bir baskına maruz kaldım." dedi.

Büyük ihtimalle ihbar edildiği gerekçesi ile baskın yapıldığını ileri süren Ebu Hatice, yaklaşık olarak dört buçuk saat istihbarattan, yerel güçlerden gelen İsrailli yetkililerin arama yaptığını ifade etti. Ebu Hatice, sadece fotoğrafı buldukları ve fotoğraftan dolayı ceza kesildiğini, İsrail güçlerinin Kudüs'e aşık olan herkese düşman olduklarını dile getirdi.