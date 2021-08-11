Hindistan’da heyelan! 50 kişi aracında mahsur kaldı

Hindistan'ın kuzeyindeki otoyolda yaşanan heyelan sonucu seyir halindeki araçlarda 50'ye yakın kişinin toprak altında mahsur kaldığı bildirildi.

Hint-Tibet Sınır Polisi Sözcüsü Vivek Kumar Pandey, yaptığı açıklamada, Himaçal Pradeş eyaletine bağlı Kinnaur bölgesindeki otoyolda meydana gelen heyelanda, içlerinde yaklaşık 50 kişinin bulunduğu seyir halindeki otobüs, kamyon ile otomobillerin çamur ve kayaların altında kaldığını aktardı.

Bölge yöneticisi Abid Hussain Sadiq da toprak kaymasında 7 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını, enkaz altındaki araçlarda mahsur kalan yaklaşık 50 kişiye ulaşılması için ağır iş makineleri kullanıldığını kaydetti.

Ülkenin Himaçal Pradeş eyaletinin bazı bölgelerinde son haftalarda görülen şiddetli yağışlar çok sayıda bölgede toprak kaymasına neden oldu.

Hindistan'ın batı bölgelerini etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle birçok bölgede seller ve toprak kaymaları hayatı olumsuz etkiliyor.