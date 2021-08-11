İngiltere büyükelçiliğinde casusluk skandalı! Rusya’ya çalışmakla suçlandı…

İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliğinde çalışan bir kişi, Rusya adına casusluk yapmak suçlamasıyla yakalandı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Federal Savcılık memurlarının 10 Ağustos'ta Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliğinde çalışan David S'yi yakaladığı ifade edildi.

GİZLİ BELGELERİ RUSYA'YA VERDİ

Açıklamada, Potsdam'daki evinde ve iş yerinde arama yapılan David S'nin hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

David S'nin Kasım 2020'den bu yana "bilinmeyen miktarda" para karşılığında Rus istihbaratına casusluk yaptığı aktarılan açıklamada, zanlının gizli belgeleri Rus gizli servisine verdiği kaydedildi.