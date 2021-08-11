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Giriş Tarihi: 11.8.2021 13:47

İngiltere büyükelçiliğinde casusluk skandalı! Rusya'ya çalışmakla suçlandı…

AA
İngiltere büyükelçiliğinde casusluk skandalı! Rusya’ya çalışmakla suçlandı…

Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan İngiliz Büyükelçiliği, casusluk iddialarıyla sarsıldı. Alman Federal Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre İngiliz David S., emniyet kuvvetlerince Rusya’ya casusluk yapmaktan gözaltına alındı.

İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliğinde çalışan bir kişi, Rusya adına casusluk yapmak suçlamasıyla yakalandı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Federal Savcılık memurlarının 10 Ağustos'ta Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliğinde çalışan David S'yi yakaladığı ifade edildi.

GİZLİ BELGELERİ RUSYA'YA VERDİ

Açıklamada, Potsdam'daki evinde ve iş yerinde arama yapılan David S'nin hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

David S'nin Kasım 2020'den bu yana "bilinmeyen miktarda" para karşılığında Rus istihbaratına casusluk yaptığı aktarılan açıklamada, zanlının gizli belgeleri Rus gizli servisine verdiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonun İngiliz makamlarının bilgisi ve desteğiyle gerçekleştirildiği vurgulandı.

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İngiltere büyükelçiliğinde casusluk skandalı! Rusya'ya çalışmakla suçlandı…
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