İngiltere’de vahşi cinayet! Cani annenin sözleri kan dondurdu!

Küçük kızın çok uzun süredir şiddete maruz kaldığının ispatı olan otopsinin ardından ortaya çıkan bir başka gerçekse şoke etti. Buna göre genç kadın, kızını, sevgilisi olan 22 yaşındaki erkek arkadaşı Callum Redfern ile birlikteyken öldürmüştü. Cinayetin sebebini, kızının erkek arkadaşıyla cinsel birliktelik yaşadığı sırada orada bulunmasından duyduğu rahatsızlık olarak açıkladı.