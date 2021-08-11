İngiltere’de vahşi cinayet! Cani annenin sözleri kan dondurdu!

İngiltere'de yaşanan bir cinayet olayı, ayrıntılarıyla dünya gündemine oturdu. Olay, ülkenin Birmingham kentinde meydana geldi.
Kentin West Midlands bölgesinde yaşayan 23 yaşındaki Nicola Priest isimli genç anne, 3 yaşındaki kızı Kaylee-Jayde'yi vahşice öldürdü. İngiliz mahkemesinde görülen davayla gündeme gelen olayına ardındaki detaylarsa, kan dondurdu.
Ülke medyasında yer alan haberlere göre, TikTok hesabından sık sık dans ettiği videoları paylaşan Nicola, bu videolarda kızını da kullanıyordu. Kimi videolarda küçük kızını kukla gibi oynayan anne, zaman zaman şiddete meyilli halleriyle de izleyenlerin dikkatini çekiyordu.
VAHŞİ CİNAYET!
Küçük kızı kolundan tutarak sallayan, başını kameraya tutarak elleriyle zorla gülümseten cani anne, adeta işleyeceği cinayetin sinyallerini veriyordu.
Aile içinde yaşanan istismara dair çok net mesajların verildiği videolar, internette yayınlanırken cani kadın, kızıyla paylaştığı bir başka Tiktok videosunu sosyal medyada paylaştıktan sadece bir gün sonra kızını katletti.
İngiliz yetkililerden yapılan açıklamaya göre genç kadın, kızını döverek ölüme götürdü. Geçtiğimiz sene 9 Ağustos'ta gerçekleşen olayda, küçük kızın karın ve göğüs bölgesine aldığı sayısız darbeler yüzünden hayatını kaybettiği öğrenildi.
İngiltere'de 3 yaşındaki kızını döverek öldüren anneden tüyler ürperten ifade | Video
Yapılan otopside 3 yaşındaki küçük kızın cansız bedeninde kırık kaburgalar, kırık bacaklar alt bacaklar ve kırık göğüs kemiği tespit edildi.
Küçük kızın çok uzun süredir şiddete maruz kaldığının ispatı olan otopsinin ardından ortaya çıkan bir başka gerçekse şoke etti. Buna göre genç kadın, kızını, sevgilisi olan 22 yaşındaki erkek arkadaşı Callum Redfern ile birlikteyken öldürmüştü. Cinayetin sebebini, kızının erkek arkadaşıyla cinsel birliktelik yaşadığı sırada orada bulunmasından duyduğu rahatsızlık olarak açıkladı.
Sevgilisine "Onu öldüreceğim, sürekli ortalıkta geziyor, ona vurup aklını başına getirdim" sözlerini kullandığı söylenen 23 yaşındaki kadının sevgilisi de olaya, "Bir tane de benim için vur" şeklinde karşılık verdi.
Cani çiftin birlikte gerçekleştirdikleri cinayet, ülke gündemine oturdu. Geçtiğimiz gün sonuçlanan mahkeme kararında anne Nicola Priest, cinayet suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılırken Priest'in 22 yaşındaki erkek arkadaşı Callum Redfern de cinayet suçundan 14 yıl hapis cezası aldı.